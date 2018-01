Executivo de siderúrgica será ministro na França Francis Mer, presidente da companhia siderúrgica européia Arcelor, será o novo ministro da Fazenda francês. Mer foi indicado pelo novo primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin, que está formando o novo gabinete, após a vitória de Jacques Chirac nas últimas eleições. Depois de mais de trinta anos atuando como executivo do setor industrial na França, Mer foi presidente da siderúrgica francesa Usinor desde 1986. O executivo desempenhou papel crucial na dolorosa reestruturação do setor siderúrgico francês que culminou com cessão da Usinor à Arcelor, da qual foi indicado presidente do conselho executivo no ano passado.