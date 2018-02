Executivo do Google morreu em terremoto no Nepal O executivo do Google Dan Fredinburg está entre as centenas de pessoas que morreram após o forte terremoto que atingiu o Nepal no sábado. O Google confirmou a sua morte. Lawrence You, diretor de privacidade da empresa, informou que Fredinburg estava no Nepal com outros três funcionários do Google, escalando o Monte Everest. Os outros três funcionários, segundo ele, estão seguros.