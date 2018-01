Executivo inglês oferece US$ 1 milhão por mulher casada Um executivo de Londres ofereceu a um homem um milhão de dólares em troca da mulher, uma proposta que foi parar num tribunal de Londres, onde o casal apresentou queixa. Brian Maccaba, diretor de uma empresa informática, apaixonou-se de tal forma por Nathalie Attar, professora num colégio judaico do norte de Londres, que ofereceu ao seu marido, Alan, um milhão de dólares para poder viver com ela o resto da sua vida. O apaixonado milionário escreveu uma carta ao casal que pormenorizava a sua oferta: "Para que ela seja livre, ofereço-lhe um milhão de dólares em dinheiro, livres de impostos". Maccaba não será Robert Redford e Nathalie não será Demi Moore, ator e atriz de "Proposta Indecente" (1993), mas o gesto do empresário londrino parece apropriar-se do argumento do filme, exceto pelo fato de que não se trata de comprar apenas uma noite de sexo, como no filme, mas toda uma vida de amor. A proposta de Maccaba foi rejeitada, e a sua carta está hoje num tribunal de Londres, onde o casal apresentou contra ele uma queixa por difamação.