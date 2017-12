Exemplar de livro de O.J. Simpson é leiloado na internet Um exemplar do livro em que o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson conta como teria assassinado sua ex-mulher se fosse culpado foi leiloado nesta quarta na internet. Apenas duas horas depois de ser anunciado, o leilão da cópia do livro, intitulado "If I Did It"", tinha chegado a US$ 1,5 mil, após receber mais de 140 ofertas de compra. A obra, oferecida por um vendedor do Texas não identificado no site "eBay", narra como Simpson teria matado sua ex-mulher Nicole Brown e o amante desta, Ronald Goldman, em Los Angeles em 1994. Simpson, que foi uma estrela do futebol americano há duas décadas, foi declarado inocente pelos assassinatos em um julgamento criminal em 1995. Posteriormente, em 1997, foi submetido a um julgamento civil no qual foi declarado culpado e condenado a pagar US$ 33,4 milhões aos familiares das vítimas. A publicação do livro e a transmissão de uma entrevista de Simpson foram canceladas pela editora após terem provocado protestos de anunciantes, livreiros e familiares das vítimas. "Embora pessoas o considerem culpado ou inocente, um júri o declarou inocente, e não nos cabe julgá-lo. De qualquer forma, recebi uma cópia exata do livro. Não o li, não quero lê-lo, mas quero que o comprem", afirmou o vendedor na internet.