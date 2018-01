Exercício militar mata 4 crianças no Afeganistão Quatro crianças morreram e três ficaram feridas durante um exercício de disparos de morteiros em um campo de treinamento do novo Exército do Afeganistão nos arredores de Cabul, confirmaram hoje autoridades norte-americanas. O episódio ocorreu no sábado. No domingo, a televisão afegã informava serem dois os mortos e dois os feridos. O coronel norte-americano Roger King, numa entrevista coletiva concedida na Base Aérea de Bagram, quartel-general das forças dos Estados Unidos no Afeganistão, disse que as vítimas tinham entre oito e 14 anos. Segundo ele, o incidente deixou mais três crianças feridas. King disse ainda que os disparos de morteiros eram supervisionados por militares norte-americanos e garantiu que todos os procedimentos de segurança previstos foram respeitados.