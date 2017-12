Exército acha mais de uma tonelada de explosivos das Farc O Exército colombiano encontrou mais de uma tonelada de explosivos que supostos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) armazenavam em Putumayo, departamento da fronteira sul com o Equador e o Peru, disseram nesta terça-feira porta-vozes militares em Bogotá. O material estava escondido numa zona rural próxima ao centro urbano de Orito, informou a Agência de Notícias do Exército (ANE), que disse que os explosivos foram encontrados por tropas de uma brigada militar móvel. Os militares também encontraram no local dinamites, 50 quilos de estilhaços e 1.000 metros de pavio, entre outros elementos. A agência militar disse que o material pertencia à frente 48 das Farc, que atua em toda a região da fronteira. Os guerrilheiros que tomavam conta do local fugiram ao perceberem a "presença dos militares", destacou a ANE.