Exército admite dificuldade de comunicação com Haiti Em entrevista coletiva concedida hoje, na sede do 5º Batalhão de Infantaria Leve, em Lorena (SP), o general de Brigada Araújo Lima disse que as notícias sobre os militares mortos no Haiti ainda são desencontradas e que o próprio comando do Exército está tendo dificuldades para obter informações.