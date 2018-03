Exército adverte contra ataques do Hezbollah O chefe do Exército israelense, Gadi Eisenkot, afirmou ontem que Israel usará força "desproporcional" para destruir vilas libanesas em uma possível guerra futura. "O que ocorreu no bairro de Dahieh de Beirute, em 2006, ocorrerá em cada vila que o Hezbollah usar para lançar foguetes", afirmou. "Isso é um plano. E foi aprovado."