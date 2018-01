Exército afegão detém dirigente taleban O Exército Nacional Afegão capturou um dirigente talibã de média categoria durante uma operação no distrito de Tarin Kowt, na província de Uruzgan, informou nesta segunda-feira a coalizão liderada pelos EUA. O mulá Mohibullah, comandante taleban da província de Helmand, foi detido na sexta-feira no bazar de Tarin Kowt, depois que as forças da coalizão receberam uma informação que o dirigente rebelde se encontrava ali. Durante a operação não foi feito nenhum disparo, segundo um comunicado da coalizão militar. O mulá Mohibullah é supostamente responsável de ter orquestrado recentemente uma emboscada que custou a vida de um soldado americano e deixou outros feridos. Além disso, os EUA o responsabilizam de ter executado diversos ataques terroristas contra funcionários do governo afegão e membros da coalizão. Um porta-voz da coalizão, Paul Fitzpatrick, afirmou nesta segunda que "o mulá Mohibullah e outros dirigentes dos rebeldes taleban tentam desestabilizar o governo do Afeganistão" e acrescentou que "ao povo afegão não serão negadas a segurança e a prosperidade que ele merece".