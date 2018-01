Exército afegão é deslocado após conflito entre facções Centenas de soldados afegãos foram enviados nesta segunda-feira à cidade de Herat, no oeste do Afeganistão, depois de um dos mais graves confrontos entre facções desde a queda do Taleban, no fim de 2001, ter causado a morte de um ministro de governo e até outras cem pessoas. Forças leais ao governador de Herat, o senhor da guerra Ismail Khan, alegaram ter retomado o controle de Herat na manhã de hoje depois de uma revolta que sucedeu o assassinato do filho de Khan, o ministro afegão de Aviação Civil, Mirwais Sadiq. Zaher Naib Zada, um comandante miliciano que assumiu a autoria do assassinato, estava desaparecido nesta segunda-feira depois de as forças de Khan terem invadido seu acampamento militar e capturado cerca de 150 de seus homens, disse Zia Mauddin Mahmud, comandante da polícia de Herat. Outros 500 soldados leais a Zada renderam-se, prosseguiu Mahmud. Antes de seu telefone ter ficado em silêncio, por volta da meia-noite de domingo, Zada disse que entre 50 e 100 pessoas haviam morrido. Mahmud disse que os choques resultaram na morte de 50 a 60 pessoas. O assassinato e os choques entre os soldados leais a Zada e a Khan abalaram o frágil governo do presidente Hamid Karzai, cuja administração é apoiada pelos Estados Unidos e tem dificuldades de estender sua influência para fora de Cabul. Duas décadas de sucessivas guerras transformaram o interior do Afeganistão em áreas retalhadas em meio à disputa entre senhores da guerra rivais. Depois de uma reunião com seus comandantes de segurança encerrada no fim da noite de ontem, Karzai ordenou que o novo Exército afegão, treinado pelos EUA, posicione-se em Herat. Em uma das mais amplas missões do novo Exército, 600 soldados deixaram o hoje o aeroporto de Cabul com destino a Herat com o objetivo de acalmar os ânimos em meio ao conflito interno e evitar choques com as forças rivais. "Nós estamos indo para manter a paz. Não somos leais a nenhuma das partes", garantiu o major afegão Abdul Qadir no momento em que suas tropas preparavam-se para seguir viagem. A Embaixada dos EUA em Cabul pediu hoje às partes envolvidas que "permaneçam calmas, obedeçam ao império da lei e evitem o derramamento de mais sangue".