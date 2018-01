Exército afegão mata 12 insurgentes em combate Um combate entre rebeldes e Forças Armadas do Afeganistão e membros da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) deixaram 12 insurgentes mortos na província de Zabul (sudeste), informou nesta sexta-feira, 2, o comando das tropas multinacionais. Segundo comunicado da Isaf, o combate ocorreu na terça-feira, 27, em um ponto situado 13 quilômetros ao nordeste da cidade de Robagak, na província de Zabul, quando um grupo de 30 insurgentes atacou com lança-granadas uma patrulha composta por forças ocidentais e do Exército afegão. A Isaf, que durante o combate recebeu apoio aéreo, informou sobre a morte de 12 guerrilheiros, enquanto um soldado da força internacional ficou ferido. Este ano, cerca de 400 pessoas morreram vítimas da violência que assola o país, sendo a maioria insurgentes, que se somam aos 4 mil mortos em conseqüência do conflito em 2006, o ano mais sangrento desde que os taleban foram desalojados do poder, em 2001. A Otan se prepara para um recrudescimento dos combates com a milícia taleban a partir da primavera (hemisfério norte), após detectar que os insurgentes se encontram "fazendo preparativos para aumentar" seus ataques depois da redução dos confrontos durante o rigoroso inverno, afirmou no dia 21 o porta-voz da Isaf, coronel Tom Collins.