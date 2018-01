Exército afegão mata 89 insurgentes taleban no Afeganistão Confrontos entre o Taleban e Exército do Afeganistão no sul do país deixaram pelo menos 89 rebeldes mortos, disse um porta-voz do Ministério da Defesa nesta sexta-feira, 23, um dia após o início de uma ofensiva dos soldados contra os insurgentes. Uma autoridade policial local havia dito na quinta-feira que as forças lideradas pela Otan tinham matado 38 taleban durante ataques em duas áreas em Girishnk, distrito da província de Helmand. Mas o porta-voz do Ministério da Defesa, Zahir Azimi, disse que as forças da Otan não estavam envolvidas nos combates e acrescentou que o número de rebeldes mortos havia crescido para 69. Sete policiais também morreram e 19 soldados do país ficaram feridos, disse o porta-voz em entrevista coletiva, acrescentando que as tropas iniciaram uma operação "para pôr as coisas em ordem" após os ataques. Os conflitos começaram a se intensificar no Afeganistão depois do inverno, e analistas dizem que 2007 será decisivo. O ano passado foi o mais sangrento desde que o grupo radical islâmico foi retirado do poder pelos Estados Unidos em 2001.