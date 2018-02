Exército afegão restaura controle de Maimane Soldados do Exército afegão conseguiram restaurar hoje a calma em Maimane, a capital do província nortista de Faryab, um dia depois de a cidade ter sido ocupada por combatentes de um poderoso senhor da guerra regional. Apesar disso, o governador provincial permanece escondido e alegou temer por sua vida. Tropas do governo central entraram em Maimane sem incidentes, disseram funcionários, embora circulem versões não confirmadas de novos combates em outras partes da província de Faryab. Maimane, situada a 420 km a noroeste de Cabul, caiu em mãos do senhor da guerra usbeque Abdul Rashid Dostum na quinta-feira, de acordo com o governo. As estimativas de baixas variaram, mas o confronto representa mais um problema de segurança para o presidente Hamid Karzai e a coalizão militar liderada pelos EUA, já envolvida nas operações de busca a insurgentes do Taleban e da Al-Qaeda - uma operação que, espera-se, deverá ser concluída antes das eleições marcadas para setembro. Cerca de 750 soldados afegãos treinados pelos americanos chegaram a Maimane nesta tarde, disseram funcionários do governo em uma medida que supostamente visa reforçar a autoridade de Karzai. No entanto, não ficou claro se o governador Enayatullah Enayat, que foi forçado a fugir por uma multidão revoltada que supostamente tomou de assalto e queimou sua casa, retornará à cidade. Entrevistado por telefone, Enayat disse estar escondido próximo à fronteira com o Turquestão e acredita que Dostum não desistirá sem luta de suas ambições sobre a província.