Exército age contra violência xenofóba na África do Sul

O Exército da África do Sul começou nesta quinta-feira, 22, a apoiar a Polícia local na luta contra a violência xenófoba que assola o país desde a semana passada e que já deixou mais de 40 mortos, segundo fontes oficiais. Veja também Xenofobia é explícita no país O ministro da Segurança sul-africano, Charles Nqakula, disse em coletiva de imprensa que as tropas do Exército participaram de duas operações realizadas nesta quinta-feira em dois bairros pobres no leste de Johanesburgo. A porta-voz da Polícia, Sally de Beers, disse que a operação em um dos bairros "foi extremamente bem-sucedida e resultou na detenção de 28 pessoas" e na apreensão de "150 quilos de maconha e de armas, munição e mercadorias possivelmente roubadas". Segundo fontes do Ministério da Defesa, os militares sul-africanos, além de facilitar a tarefa policial montando um perímetro de segurança, também darão apoio com helicópteros. Dados oficiais apontam que até hoje já foram registrados 466 atos de violência xenófoba no país, a maioria contra cidadãos doZimbábue e de Moçambique que moram em Johanesburgo. O ministro de Inteligência sul-africano, Ronald Kasrils, disse que as autoridades investigam também a possibilidade dos atos de violência serem incentivados por alguém com interesses políticos, já que as eleições presidenciais de 2009 estão se aproximando. "Não estou acusando nenhum partido político concretamente", completou o ministro.