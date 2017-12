Exército americano anuncia morte de 7 membros no Iraque O Exército americano anunciou nesta sexta-feira a morte de três soldados e quatro marines na província de Anbar, uma fortaleza de insurgentes. Um breve comunicado divulgou que os três soldados morreram na quinta-feira quando o veículo em que estavam foi atingido por uma bomba no leste de Bagdá. Não foram fornecidos mais detalhes. Em outra nota, o Exército comunicou que um marine morreu em decorrência de ferimentos "sofridos devido à ação inimiga", na quinta-feira, em Anbar. Nesta sexta-feira, o Serviço Militar americano anunciou a morte de outros três marines na quinta, por causa de ferimentos sofridos em combate. Segundo o Exército, um soldado baseado em Bagdá morreu em um incidente sem relação com combates no norte de Bagdá na quinta-feira, elevando o índice de mortos em novembro para 11. As mortes de outros dois marines mortos em combate em Anbar na quarta-feira não foram anunciadas em Bagdá, mas divulgadas pelo Departamento de Defesa em Washington. Outubro ficou em quarto lugar como o mês com o maior número de mortos do Exército americano desde que a guerra do Iraque começou, em março de 2003, com 105 mortos. Pelo menos 2.829 membros das tropas dos Estados Unidos morreram desde o começo da guerra, de acordo com a contagem da Associated Press.