Exército americano anuncia nova operação militar no Afeganistão O Exército dos Estados Unidos anunciou neste sábado a intensificação da caçada a Osama bin Laden e a destruição de células rebeldes da Al-Qaeda e do Taleban. Milhares de soldados serão enviados ao sul e ao leste do Afeganistão para possibilitar a operação. O Exército insiste que em algum momento sua rede acabará deixando Bin Laden cercado. Acredita-se que o líder da rede extremista Al-Qaeda esteja escondido em algum ponto da montanhosa fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Ainda neste sábado, um foguete foi disparado contra uma área desabitada de Cabul, informou a polícia local. O artefato não explodiu e não houve vítimas.