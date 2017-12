Exército americano irá rever relatórios sobre mortes de soldados O Exército americano iniciou uma nova análise dos relatórios sobre as baixas entre soldados americanos no Afeganistão, Iraque e outras partes do mundo desde 2001, em uma resposta às reclamações de que nunca deu informações precisas às famílias dos militares mortos. A revisão cobre centenas de baixas nas operações Liberdade Duradoura e Iraque Livre - as campanhas dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, respectivamente. As análises incluem também as mortes de militares em países vizinhos em suporte às duas operações. Nas próximas semanas, o Exército irá formalizar a revisão. Com a análise, o Exército pretende identificar os erros das autoridades ao informar as famílias dos soldados sobre as circunstâncias das mortes dos oficiais. O caso mais conhecido é o do capitão Pat Tillman, um ex-jogador de futebol americano que deixou o esporte para se unir ao Exército e foi morto por fogo amigo no Afeganistão em abril de 2004. A família de Tillman foi informada inicialmente de que ele havia sido morto por inimigos. Cinco semanas depois, no entanto, ficaram sabendo da verdade: ele fora atingido por seus companheiros após uma emboscada. Dois meses após a morte de Tillman, dois outros soldados foram assassinados por soldados da defesa civil iraquiana que estavam sendo treinados por eles. Segundo o relatório inicial do Exército, os dois homens teriam sido mortos em uma emboscada feita por inimigos. O Exército não está reabrindo as investigações das mortes de todos os soldados mortos, mas irá revê-las para garantir que os familiares receberam as informações mais precisas.