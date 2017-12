Exército americano mata importante líder da Al-Qaeda no Iraque Um importante líder da Al-Qaeda no Iraque foi morto em um ataque aéreo na mesma região em que poucas horas depois desapareceram os dois soldados americanos cujos corpos foram encontrados nesta terça-feira, anunciaram hoje militares dos EUA. O líder Sheik Mansour Suleiman Mansour Khalifi al-Mashhadani, de entre 35 e 37 anos, e outros dois militantes foram mortos em um ataque aéreo, enquanto tentavam fugir em um veículo, perto de Youssifiyah, declarou o porta-voz do exército americano William Caldwell. Um dos outros dois militantes foi identificado como Abu Tariq. Caldwell disse ainda que as forças armadas o procuravam há algum tempo e que Al-Mashhadani era próximo aos líderes Abu Musab al-Zarqawi, morto no último dia 7, e Abu Ayyub al-Masri, que, acredita-se, assumiu o posto de Zarqawi. Al-Mashhadani "era o braço direito de Zarqawi e servia como a ligação entre a Al-Qaeda no Iraque e várias tribos na região de Youssifiyah, além de ter um papel importante nas operações de mídia da organização", disse Caldwell. Os Estados Unidos capturaram o líder em julho de 2004 por sua ligação com o grupo militante Ansar al-Islam e Ansar al-Sunna, mas o libertaram porque ele não era considerado um terrorista importante na época. O militante ingressou para a Al-Qaeda somente após a sua soltura, no final de 2004.