Exército americano mata suposto terrorista iraquiano Um suposto terrorista iraquiano foi morto e vários ficaram feridos numa troca de tiros com tropas dos Estados Unidos na madrugada desta sexta-feira, ao norte de Bagdá, informou o comando americano. As forças americanas invadiram várias casas em busca de membros do ramo iraquiano da organização terrorista Al-Qaeda, na localidade de Al Meqdadiya, cerca de 80 quilômetros a nordeste da capital, segundo a nota. O confronto aconteceu perto de Hebheb, onde no mês passado um bombardeio americano matou o líder da Al-Qaeda no Iraque, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi.