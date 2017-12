Exército americano mata três insurgentes no oeste do Iraque O Exército americano matou na sexta-feira três insurgentes que tentavam colocar uma bomba em uma estrada na província de al-Anbar, no oeste do Iraque, informou neste domingo o comando militar dos Estados Unidos. Segundo um comunicado do Exército americano, os homens armados morreram pelo impacto de vários foguetes lançados por aviões de combate americanos na localidade de Al Saqlawiya. O documento assegura que não foram registradas vítimas entre os marines americanos que enfrentaram os insurgentes. Por outro lado, a Polícia iraquiana achou neste domingo cinco corpos com sinais de tortura e impactos de bala em diferentes bairros da cidade de Faluja, 55 quilômetros ao oeste de Bagdá, segundo fontes policiais iraquianas. As fontes explicaram que os corpos, todos de identidade desconhecida, tinham, além disso, as mãos atadas ao corpo. Em um incidente separado, um grupo de insurgentes matou um oficial da Polícia, guarda-costas do líder do Congresso Nacional iraquiano, o xiita Ahmed Chalabi. O oficial da Polícia, identificado como Yarib Shaker, morreu com um disparo enquanto conduzia seu carro nas proximidades de um posto de gasolina no bairro de Al Yarmouk, no oeste de Bagdá. No momento, Chalabi realiza uma visita à Síria.