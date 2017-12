Exército argelino mata 15 terroristas e captura seis O exército argelino matou 15 membros do Grupo Salafista para a Pregação e o Combate (GSPC) e capturou a outros seis em uma série de operações realizadas nos últimos 10 dias, informa neste sábado o jornal de Argel "L´Expresion". O jornal cita como fonte um balanço provisório das autoridades militares e acrescenta que as operações tiveram como cenários as províncias de Biskra, Yiyel, Khenchela e Batna, no leste do país. Os 15 mortos foram abatidos perto da aldeia de Mazria, na região de Biskra, onde o Exército armou uma emboscada. O jornal argelino afirma que entre os mortos existem vários estrangeiros participantes do grupo terrorista, sem revelar a sua nacionalidade.