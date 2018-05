Exército argelino mata 16 integrantes da Al Qaeda O Exército argelino, em um contra-ataque após recentes atentados da Al Qaeda, matou 16 militantes perto da fronteira com a Tunísia nos últimos dias três dias, informaram jornais neste sábado. Ao menos 13 militantes, integrantes da Al Qaeda, morreram na província de Tebessa, a cerca de 643 km a leste da capital, Argel. Em outra operação, o Exército matou três suspeitos de integrar o mesmo grupo terrorista, perto de Affroun, na província de Brida. A operação ocorreu após os militares obterem informações sobre os terroristas junto a um extremista capturado, segundo os jornais. As autoridades do país não fizeram comentários sobre as ações. A organização Al Qaeda na região islâmica do Magreb anunciou no mês passado que estava planejando uma campanha contra "infiéis" e forças governamentais da região e instou muçulmanos a ficarem distantes de possíveis alvos, segundo comunicado veiculado na Internet.