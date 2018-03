Exército britânico é escalado para proteger aeroporto de Londres O Exército britânico vai fortalecer a segurança do aeroporto londrino de Heatthrow devido a uma possível ameaça terrorista a Londres. A notícia foi divulgada na manhã desta terça-feira pela Polícia Metropolitana. Segundo a polícia, a rede terrorista Al-Qaeda pode aproveitar o fim da festividade muçulmana Eid al-Adha, que celebra o fim do Ramadã, para atacar a capital britânica. Os militares vão proteger o aeroporto e o sudoeste da cidade, cooperando com os agentes que já atuam na região. A operação começa nesta terça-feira. No início deste ano, a Polícia britânica prendeu várias pessoas suspeitas de ligação com grupos terroristas. Durante as prisões, um gás venenoso foi encontrado em um apartamento ao norte de Londres.