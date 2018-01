Exército captura 6 rebeldes nas Filipinas Tropas filipinas capturaram hoje seis rebeldes comunistas, entre eles uma criança de 10 anos e um adolescente de 16 anos, após confronto no sul do país, segundo informou hoje fontes do exército. Os combates começaram quando rebeldes integrantes do grupo Novo Exército Popular atacaram uma patrulha militar no povoado de Bogo Calabat, em Josefina, e na província de Zamboanga do Sul, a cerca de 810 quilômetros ao sul de Manila, capital das Filipinas. De acordo com o coronel Fredesvindo Covarrubias, chefe do Comando Sul das Forças Armadas, alguns rebeldes também morreram no enfrentamento. Este é incidente mais recente de uma série de confrontos entre as tropas governamentais e o grupo Novo Exército Popular na região de Mindanao, que não está incluída no acordo de cessar-fogo firmado entre o governo filipino e os rebeldes.