Exército colombiano abate cinco guerrilheiros das Farc Tropas do Exército colombiano abateram cinco guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), entre eles três mulheres, em combates no sul do país. O general Jaime Calderón Valenzuela disse neste sábado aos jornalistas que os rebeldes da coluna móvel Téfilo Forero morreram perto da localidade de Porto Rico, no departamento de Caquetá, cerca de 500 quilômetros ao sul de Bogotá. O grupo extorquia criadores de gado e comerciantes da região, em nome das Farc. As Farc mantêm uma forte presença na região florestal de Caquetá. Em várias ocasiões chegaram a impedir a livre movimentação de pessoas e qualquer tipo de transporte durante semanas.