Exército colombiano apreende balas envenenadas Tropas do Exército apreenderam um arsenal da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), incluindo 800 balas contaminadas com cianeto, informaram fontes militares. "Com essa nova modalidade de arma, esses terroristas buscam causar a morte instantânea de quem entrar em contato com a substância", disse o general Luis Antonio Coronado.