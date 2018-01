Exército colombiano diz ter matado 30 guerrilheiros O Exército colombiano anunciou ter aplicado seu mais duro golpe contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) desde o início deste ano, em uma operação militar que adentrou a selva colombiana e que deixou 30 guerrilheiros mortos. "Este é o golpe mais contundente que já foi dado contra as Farc", disse nesta sexta-feira o comandante do Exército, general Carlos Alberto Ospina, que chegou até a base militar de Carimagua para ver de perto o mais novo episódio da longa guerra que afeta o país. Ospina percorreu a pista de aterrissagem da base localizada a 470 km a leste de Bogotá, onde estavam enfileirados, em sacos plásticos, os cadáveres dos jovens rebeldes, entre eles quatro mulheres. Tropas da IV Divisão que patrulhavam as colinas do município de Cumaribo foram informadas por civis da presença de um contingente das Farc nessa área. Soldados de elite da força de deslocamento rápido foram para o local. Ao todo, havia cerca de 400 soldados para lançar o ataque. Cem deles se defrontaram com os rebeldes, que foram massacrados. Muitas das armas rebeldes eram obsoletas, com sinais de oxidação, em contraste com o moderno equipamento do Exército, que conta com o apoio dos EUA.