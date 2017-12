Exército colombiano encontra fábrica de armas das Farc O Exército colombiano descobriu nas selvas dos Llanos Orientales uma moderna oficina, com maquinário industrial, utilizada pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para fabricar e reparar armas, informaram fontes oficiais. O lugar, que podia abrigar aproximadamente 250 pessoas, conta com uma completa infra-estrutura, capaz de produzir cerca de 500 granadas de morteiro por semana. O ministro da Defesa colombiano, Juan Manuel Santos Calderón, se mostrou surpreendido pelo fato das Farc poderem levar a um lugar tão inóspito um maquinário tão grande. A fábrica foi encontrada em uma operação realizada na sexta-feira passada. Ninguém foi preso na operação, já que os rebeldes fugiram quando notaram a proximidade do Exército. Com o equipamento encontrado no local, as Farc tinham capacidade para fabricar canhões de fuzil e granadas para morteiro, afirmaram os altos comandantes militares que se deslocaram até o lugar. Segundo as autoridades, os guerrilheiros deixaram durante a fuga armas, toneladas de alimentos e remédios que serviriam especialmente para abastecer o Bloco Oriental das Farc. As tropas de elite do Exército colombiano realizam agora a perseguição dos rebeldes que fogem pela espessa floresta.