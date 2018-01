Exército colombiano frustra seqüestro de 32 pessoas Depois de um intenso combate, um grupo de soldados evitou, ontem à noite, o seqüestro pela guerrilha de 32 pessoas que viajavam em ônibus por uma via do município de San Juan de Río Seco, informou o Exército. Cerca de 100 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) fizeram um bloqueio na estrada que passa por uma área rural, a 60 quilômetros ao oeste de Bogotá. Eles detiveram dois ônibus, mas foram surpreendidos pelos soldados da 5ª Divisão do Exército. Os guerrilheiros acabaram fugindo deixando para trás os passageiros, ilesos. Prefeito é assassinado O prefeito do município de Aguadas, Iván Rincón Henao, foi assassinado na madrugada deste domingo, possivelmente por militantes das Farc. Ele recebeu dois tiros na cabeça depois de inaugurar obras públicas, informou o comandante da polícia de Caldas, coronel Rodolfo Palominos. Um dos seguranças do prefeito ficou ferido dutante o ataque. O policial contou que o prefeito havia recebido ameaças das Farc, da mesma forma que outros prefeitos. Eles têm sido forçados a renunciar aos cargos. O objetivo da organização é paralisar o funcionamento dos governos locais.