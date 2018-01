Exército colombiano frustra seqüestro de 61 pessoas Em meio a combates intensos, tropas do Exército colombiano, apoiadas por aviões militares, evitaram o seqüestro de 61 pessoas que haviam sido encurraladas por guerrilheiros, informam fontes das Forças Armadas colombianas. Rebeldes das Farc haviam interceptado as vítimas, que viajavam, em nove veículos, entre as cidades de San José del Fragua e Belén de los Andaquíes. Além do resgate das 61 pessoas, foram recuperados sete veículos, disse o general Luis Alberto Ardila à rádio WFM. Esta foi a segunda vez, em três dias, que o Exército impede uma tentativa das Farc de cometer um seqüestro coletivo. No domingo, foram resgatadas 82 pessoas. Também nesta quarta-feira, foi anunciado que um grupo de dez instrutores americanos começará a trinar cerca de 400 soldados colombianos em táticas avançadas de combate a seqüestros.