Exército colombiano frustra seqüestro na fronteira Tropas do Exército colombiano destacadas para a região de fronteira com a Venezuela impediram que supostos guerrilheiros seqüestrassem um grupo de cerca de 20 pessoas, informaram fontes militares. "Felizmente conseguimos resgatar essas pessoas, entre elas um menor de idade", disse à Associated Press o general Germán Galvis, comandante da 5ª Brigada do Exército da Colômbia, em conversa por telefone. Guerrilheiros supostamente ligados às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia interceptaram os civis entre os povoados de Tibu e La Gabarra, cerca de 500 quilômetros a nordeste de Bogotá. Entre eles havia diversos funcionários da companhia estatal colombiana de exploração de petróleo. Os soldados chegaram quando os rebeldes levavam as pessoas para o cativeiro e queimavam nove veículos. Ao notarem a presença dos militares, os seqüestradores fugiram e deixaram para trás os civis. Não houve confronto.