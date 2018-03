Exército colombiano mata 15 paramilitares Pelo menos 15 integrantes de grupos paramilitares morreram nesta terça-feira durante combates com o Exército e a Força Aérea da Colômbia em Meta, a 100 km de Bogotá, no sul da Colômbia. O Exército colombiano encontrou armas, minas, munição e uniformes camuflados com o grupo. Segundo as primeiras informações, os paramilitares mortos fazem parte do grupo Aliança Oriente. Outro confronto com paramilitares aconteceu em Mapiripan, perto de San Carlos de Guaroa. Não há informações de baixas. Há décadas, os grupos de ultradireita, entre eles as Autodefesas Unidas da Colômbia, estão em guerra civil com os guerrilheiros esquerdistas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN).