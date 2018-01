Exército colombiano mata comandante das Farc O comandante de uma frente guerrilheira das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foi assassinado por soldados do Exército colombiano, informou neste sábado o general Carlos Alberto Ospina. O guerrilheiro de 57 anos foi identificado como Héctor Alfonso Villalobos, que tinha cerca de 350 homens sob seu comando. Villalobos e seus soldados eram acusados de ataques contra pelo menos 48 cidades no noroeste da Colômbia. Ele e outro insurgente foram abatidos pelas forças colombianas durante um confronto ocorrido no momento em que viajavam por uma área rural do Departamento (Estado) de Antioquia onde participariam de uma reunião de chefes de frente de combate das Farc.