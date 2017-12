Exército colombiano mata importante líder das Farc Soldados colombianos mataram um comandante guerrilheiro acusado de seqüestrar três empreiteiros americanos e uma ex-candidata à presidência do país. Edgar Gustavo Navarro, o número dois de uma unidade de elite das Farc, foi morto em combate no domingo, juntamente com outros dez rebeldes, disse o general Hector Martinez. ?É um golpe enorme para o grupo terrorista?, disse Martinez e uma rádio local. Ele informou que Gonzalez morreu em combate nas proximidades de San Vicente del Caguan, a mais de 300 km da capital, Bogotá. Segundo o general, Martinez foi o responsável pela captura dos três civis americanos, depois que o monomotor em que viajavam fez um pouso de emergência em território da guerrilha. Os rebeldes teriam executado outros dois ocupantes da aeronave - um americano e um militar da Colômbia. As Farc vêm exigindo uma troca de prisioneiros para libertar os reféns.