Exército colombiano mata seis guerrilheiros das Farc Tropas do Exército colombiano abateram neste sábado seis guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, aparentemente, pretendiam instalar um reserva ilegal em uma estrada do sul do país, informaram fontes oficiais. O comandante da Brigada 29 do Exército, coronel Juan Pablo Amaya, disse a jornalistas que os guerrilheiros foram surpreendidos em uma área da Via Pan-americana que liga os departamentos de Cauca e Popayán. Na operação, um soldado ficou ferido e foi levado a um centro médico, onde recebe atendimento. O coronel Amaya acrescentou que os guerrilheiros das Farc levavam consigo cargas explosivas, cilindros carregados de explosivos, armas de curto e longo alcance e minas antipessoal. O oficial explicou ainda que pelo material apreendido, presume-se que além de instalar a reserva ilegal, possivelmente tinham planejado atentar contra a infra-estrutura elétrica do país.