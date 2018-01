Exército colombiano rejeita diálogo com Farc No dia em que a agência de notícias do Exército colombiano anunciou que oito rebeldes foram mortos e 21 capturados, o alto comando militar rejeitou hoje uma proposta da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) de um diálogo direto para acabar com o conflito armado. "Temos experiência com essa guerra e conhecemos as Farc", disse o general Jorge Mora. Cinco membros das Farc perderam a vida em confrontos com soldados em uma área rural do município de Bolívar, no Estado de Cauca, a 430 km de Bogotá. Entre eles, estavam dois chefes da frente Arturo Medina das Farc. Outro guerrilherio das Farc foi abatido em um combate no nordeste do país. Um insurgente do Exército de Libertação Nacional (ELN) e um paramilitar foram mortos em outras ações militares. As forças de segurança também capturaram 15 membros do ELN e seis das Farc nos departamentos de Antioquia e Huila, no nordeste e sul da Colômbia, respectivamente. O presidente colombiano, Alvaro Uribe, voltou neste domingo à Colômbia após quatro dias nos EUA, onde obteve importantes acordos para a luta contra a guerrilha e o narcotráfico, mas sem uma resposta à sua proposta de negociar um tratado de livre comércio com Washington.