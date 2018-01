Exército colombiano tenta entrar em zona de combate O Exército colombiano tentou hoje entrar em uma zona no noroeste do país onde mais de 100 civis - entre eles 37 crianças - foram mortos e 105 ficaram feridos em meio aos combates entre os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e os paramilitares de direita Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). O presidente colombiano, Andrés Pastrana, viajou hoje para a cidade de Quibdó, capital do departamento (estado) de Chocó - região onde estão ocorrendo os combates - para liderar um conselho extraordinário de segurança. Durante a reunião serão estudadas medidas especiais para garantir a segurança dos habitantes dos municípios de Bojayá (580 quilômetros a noroeste de Bogotá), no departamento de Chocó, que estão sitiados pelas Farc e as AUC e não contam uma uma força pública.