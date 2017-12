Exército da Colômbia mata 2 guerrilheiros das Farc e 1 do ELN Dois guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), um do Exército de Libertação Nacional (ELN) e dois seqüestradores morreram na quarta-feira em combates com militares colombianos, informaram fontes militares. O Exército informou que, no departamento de Huila, as tropas abateram em combate dois insurgentes da Coluna Móvel Teofilo Forero das Farc, em La Plata. O guerrilheiro do ELN morreu ao enfrentar uma patrulha militar em Curumaní (departamento de Cesar). Enquanto isso, um esquadrão militar contra seqüestro matou num tiroteio dois integrantes de uma quadrilha na zona rural de Villanueva (departamento de Casanare, no leste), acrescentou o Exército.