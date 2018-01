Exército da Guatemala confisca barco com uma tonelada de cocaína As forças militares guatemaltecas confiscaram neste sábado, 23, uma tonelada de cocaína em uma embarcação interceptada em águas do Oceano Pacífico, além de deterem seus quatro tripulantes, informou uma fonte militar. O porta-voz do Exército da Guatemala, Jorge Ortega, disse que os militares receberam na última quinta-feira, 21, informações sobre a presença de um barco suspeito a 150 milhas náuticas do Porto Quetçal, no Pacífico. Aviões da força aérea guatemalteca e a guarda-costeira da Marinha de Guerra interceptaram neste sábado o barco, sem bandeira, identificado pelo nome de "Orca II", segundo Ortega. A embarcação estava a 70 milhas de Puerto Quetzal. Os quatro tripulantes, cujas nacionalidades não foram reveladas, foram detidos. O barco foi trasladado às instalações do Porto Quetçal, no departamento de Escuintla, no sul da Guatemala, onde começaram as investigações sobre a procedência e o destino do carregamento de drogas.