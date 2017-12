Exército da Indonésia se mobiliza para socorrer desabrigados O Exército da Indonésia mobilizou cerca de 2,1 mil soldados em Jacarta para socorrer milhares de pessoas afetadas pelas inundações decorrentes de três dias de intensas chuvas, informou neste sábado o site DetikNews. Os militares também enviaram 80 botes, dois helicópteros e dezenas de caminhões para evacuar as vítimas, muitas delas presas nos telhados de suas casas. As inundações na capital obrigaram cerca de 100 mil pessoas a deixarem seus lares. Milhares de deslocados se amontoam nas ruas das regiões altas da cidade, em escolas e em mesquitas, enquanto esperam a chegada de ajuda. O fornecimento de energia e a comunicação foram interrompidos em muitos lugares da capital. O medo é que as contínuas chuvas agravem a situação, inclusive na localidade vizinha de Bogor, afetada pela cheia dos rios Ciliwung e Bekasi. Segundo emissoras locais, muitos desabrigados sofrem com a escassez de água potável e alimentos porque não há veículos suficientes para transportar os produtos, uma vez que a maioria dos caminhões militares está sendo usada para transportar as pessoas que tiveram de deixar suas casas.