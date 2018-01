Exército da Nigéria diz ter destruído 10 acampamentos do Boko Haram As Forças Armadas da Nigéria destruíram 10 acampamentos do Boko Haram neste domingo na remota floresta de Sambisa, o último esconderijo do grupo militante islâmico no nordeste do país mais populoso da África, disseram os militares nigerianos.