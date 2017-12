Exército da Nigéria prende 400 pessoas ligadas ao Boko Haram

MAIDUGURI, Nigéria - Autoridades militares dizem que soldados nigerianos prenderam mais de 400 pessoas associadas ao grupo extremista de Boko Haram escondidas nas ilhas do Lago Chade, incluindo combatentes, esposas e crianças.

A operação, que durou duas semanas, resultou no o maior número de prisões de combatentes de Boko Haram nos últimos meses no nordeste da Nigéria, disse o coronel Onyema Nwachukwu.

A operação incluiu ofensas aéreas e terrestres. Os militares disseram que muitos insurgentes de Boko Haram foram mortos, mas não deu detalhes. Entre os detidos estavam 167 combatentes do grupo, 67 mulheres e 173 crianças. As mulheres e as crianças serão entregues às autoridades dos campos de deslocamento após investigações, disseram os militares. Outros 57 insurgentes foram presos durante uma operação separada em outra parte da região problemática.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Boko Haram foi acusado por mais de 20 mil mortes durante sua insurgência durante oito anos, que se espalhou por países vizinhos e criou uma grande crise humanitária com milhões de pessoas refugiadas e com fome. Grupos de direitos humanos expressaram preocupação com o grande número de mulheres e crianças que foram presas na luta contra Boko Haram, dizendo que a maioria dos detentos foram apanhados aleatoriamente e sem suspeita razoável.

+Atentado suicida mata ao menos 50 pessoas na Nigéria

Em um esforço para aliviar as instalações de detenção militar superlotadas, o governo da Nigéria começou, em outubro, julgamentos de mais de 1.600 suspeitos de membros de Boko Haram a portas fechadas em um quartel militar. Foi o maior julgamento em massa na história do grupo extremista islâmico.

O presidente da Nigéria, no final do ano passado, declarou que o Boko Haram havia sido "esmagado", o líder Abubakar Shekau continua a ser difícil e o grupo nos últimos meses realizou um número crescente de atentados suicidas e outros ataques. Muitos foram realizados por mulheres ou crianças que foram seqüestradas e adoctrinadas. No início desta semana, dezenas de governadores do estado da Nigéria aprovaram a transferência de US $ 1 bilhão para ajudar a luta do governo federal contra Boko Haram, sinalizando que os anúncios de vitória sobre os extremistas chegaram muito cedo./AP