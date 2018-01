Exército da Síria prepara reação contra Estado Islâmico, diz governador Uma autoridade da Síria afirmou que o Exército do país está enviando tropas em áreas próximas à cidade antiga de Palmira, preparando-se para um contra-ataque para retomar a área do Estado Islâmico. O governador Talal Barazi, da província de Homs, no centro da Síria, onde está a cidade, disse neste domingo que membros do grupo "cometeram massacres em massa em Palmira", desde que a capturaram na quarta-feira.