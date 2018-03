Exército da Turquia mata 22 supostos rebeldes curdos

Vinte e dois supostos rebeldes curdos morreram em recentes confrontos com o Exército da Turquia na província de Sirnak, no sudeste do país, informou nesta terça-feira, 15, o comando militar turco por meio de um comunicado. O Exército informou que aviões e unidades de artilharia bombardearam posições rebeldes entre sexta-feira da semana passada e esta segunda, matando 22 supostos rebeldes no período. Ainda de acordo com o texto, as unidades militares destruíram abrigos rebeldes na região e não houve baixas entre os soldados turcos. Os choques entre guerrilheiros e soldados turcos se intensificaram nos últimos meses. O conflito já provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas desde 1984, quando o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, por suas iniciais em curdo) se levantou em armas para lutar por autonomia.