Exército da Ucrânia tenta avançar em Donetsk

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os confrontos entre rebeldes e militares estão sendo travados na periferia oeste de Donetsk, à medida que o Exército ucraniano tenta tomar o controle do reduto dos separatistas pró-Rússia.

Sob riscos de serem cercados, os insurgentes renovaram seus pedidos para que a Rússia envie tropas para ajudá-los. De modo a dar apoio a suas operações, os rebeldes têm confiscado veículos e comida de moradores e empresas.

Um porta-voz da operação militar ucraniana, Alexei Dmitrashkovsky, disse à Associated Press que os soldados do governo estavam lutando no domingo para manter posições que haviam sido conquistadas na periferia de Donetsk. Contudo, os militares estavam encontrando resistência.

Na parte da cidade mais próxima à luta, um projétil de artilharia atingiu uma escola durante a noite e desencadeou um incêndio, mas não há relatos de feridos. Fonte: Associated Press.