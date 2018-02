Exército de Burkina Faso diz que entregará país a civis O Exército de Burkina Faso afirmou nesta segunda-feira que irá passar o comando do país a um governo de transição, liderado por um governante a ser escolhido por todos os setores da sociedade. O objetivo é preencher o vácuo de poder no Executivo após a renúncia do presidente Blaise Compaore, que fugiu do país.