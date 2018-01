Exército de Israel acredita que outra operação em Gaza pode ser necessária Em um comparecimento perante os membros da Comissão de Exteriores e Segurança do Parlamento, Dan Halutz, chefe do exército israelense, afirmou acreditar que em breve será necessária outra operação militar em grande escala na Faixa de Gaza. No discurso, Halutz falou sobre a recente guerra do Líbano e a situação em Gaza, afirmando que, "dada a atividade das organizações terroristas na região, o Exército deverá atuar ali de forma exaustiva". Segundo Halutz, que lembrou que o Governo ainda não aprovou nenhuma ofensiva, as milícias palestinas tentam adquirir equipamentos modernos, em particular mísseis antitanque. Questionado pelos deputados, o militar não especificou uma data para uma nova ofensiva na Faixa de Gaza. Desde 25 de junho, após o seqüestro de um soldado israelense, grandes contingentes entraram na região. Sobre a recente Guerra do Líbano, pela qual é amplamente criticado, Halutz disse que a guerrilha Hezbollah "respeita o cessar-fogo" e que espera que todos os soldados israelenses que ainda estão em território libanês retornem a Israel até sexta-feira.