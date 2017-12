Exército de Israel alerta população sobre possíveis ataques O Comando da Retaguarda do Exército israelense recomendou nesta quinta-feira aos residentes de várias localidades do norte de Israel que se protejam em abrigos e quartos blindados, diante da iminência de um possível ataque. Os moradores das localidades de Safed, Rosh Pina, Hatzor Haglilit, Kiryat Shmona e outras áreas da Galiléia foram orientados a procurar os abrigos, segundo um comunicado do Comando, divulgado pela rádio pública israelense. Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah aceitaram um cessar-fogo, que entrou em vigor na segunda-feira. Desde então não houve ataques com foguetes contra o território israelense.