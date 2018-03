Exército de Israel bloqueia entrada de líderes cristãos em Belém Os líderes de várias comunidades cristãs na Terra Santa foram barrados por Israel, nesta quarta-feira, de entrarem na cidade bíblica de Belém, que foi ocupada pelas forças israelenses como parte da ofensiva militar na Cisjordânia. O patriarca latino Michel Sabbah, a mais alta autoridade da Igreja Católica Romana na região, disse que o grupo estava tentando ajudar a levar cuidados médicos aos feridos e enterrar os mortos nos conflitos na cidade. A caravana dos líderes eclesiásticos e cerca de 100 sacerdotes e leigos foi interceptada em um posto de checagem de Israel nos arredores de Belém, bem ao sul de Jerusalém. Os religiosos ficaram expostos a uma forte chuva segurando cruzes e guarda-chuvas enquanto tentavam negociar seu livre trânsito com as os funcionários do exército. "Nós queremos ver a ocupação de Belém e também de outras cidades palestinas chegar ao fim", disse o bispo anglicano de Jerusalém, Riah Abu el-Assal. "Todo esse cerco militar não vai trazer a paz para a área. Pelo contrário, vai atrair maiores rancores e maior ódio". Os militares israelenses declararam Belém uma área militar fechada, e disseram não poder garantir a segurança dos líderes religiosos em Belém. Tanques israelenses cercaram ali a Igreja da Natividade, construída sobre a gruta onde, segundo a tradição, Jesus nasceu, e na terça-feira ocorreu no local pesado tiroteio em torno da igreja e outros edifícios religiosos. Cerca de 200 palestinos, incluindo dezenas de agentes policiais e militares, procuraram refugiar-se das tropas israelenses dentro da igreja, um dos lugares mais sagrados do cristianismo. Entre os que estavam dentro da igreja, havia 10 atiradores feridos, incluindo um em condições críticas. Os asilados no interior do templo disseram nesta quarta-fiera que os suprimentos de comida estão acabando. Perto da Praça da Manjedoura, os corpos de quatro membros da Brigada de Mártires de Al Aqsa estavam estendidos sobre a calçada nesta quarta-feira, um dia depois de serem baleados e mortos, e as tropas israelenses impediam que eles fossem removidos e enterrados. "Nós vamos ajudar a trazer os feridos para o hospital e trazer os mortos", disse Sabbah, um palestino, enquanto aguardava no posto de checagem. No entanto, depois de permanecer durante uma hora sob a chuva e o vento, cantando e rezando, o grupo foi obrigado a retornar a Jerusalém.