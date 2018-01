Exército de Israel captura líder do Hamas na Cisjordânia Tropas do Exército israelense capturaram nesta terça-feira, na cidade de Ramallah, o chefe do braço armado do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) na Cisjordânia, Ibrahim Hamed, informaram fontes militares. Hamed, de 41 anos e morador do povoado de Siluad, era procurado há oito anos, acrescentaram as fontes. O chefe das Brigadas de Izz al-Din al-Qassam no território ocupado é considerado responsável pela morte de mais de 60 israelenses em ataques suicidas em Jerusalém. Entre eles, as vítimas de ataques há três anos na cafeteria "Frank Sinatra", da Universidade Hebréia. O Hamas não reconhece a existência do Estado de Israel.